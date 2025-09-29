Alex Redano propõe institucionalização da Patrulha Rural como política pública em RO

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou Indicação ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) para que o Programa de Segurança Rural, conhecido como Patrulha Rural, seja institucionalizado como Política Pública do estado de Rondônia.

Segundo o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação da Polícia Militar no campo, ampliando o combate à criminalidade, prevenindo delitos e aproximando ainda mais as comunidades rurais das forças de segurança.

“A Patrulha Rural já tem mostrado resultados importantes, trazendo mais tranquilidade ao homem do campo e reforçando a segurança em áreas rurais. Tornar esse programa uma política pública permanente é garantir que esses avanços sejam mantidos e ampliados”, destacou Alex Redano.

Em 2024, a Patrulha Rural registrou 296 atendimentos, que resultaram em 33 prisões, 15 recapturas de foragidos, apreensões de armas e drogas, recuperação de veículos e cadastramento de mais de 200 propriedades rurais. Os dados foram apresentados pelas entidades do setor produtivo por meio do Ofício 07/2025, reforçando a importância do programa.

Alex Redano ressaltou que a proposta atende a um pleito antigo de produtores e trabalhadores rurais, que veem na Patrulha Rural uma resposta efetiva às demandas de segurança no campo.

“Nosso compromisso é trabalhar para que o homem do campo tenha mais condições de produzir com segurança, sabendo que pode contar com a presença efetiva da Polícia Militar em suas propriedades”, completou o deputado.