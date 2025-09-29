Casa de homem falecido é arrombada e furtada em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 29, um homem identificado como E.L., morador de São Felipe do Oeste, compareceu ao Quartel da Polícia Militar em Chupinguaia para registrar um furto.

Ele relatou ser irmão de D.L., falecido há pouco mais de um ano, e que o irmão deixou uma casa localizada na Rua 1, bairro Jardim Acácia. Desde então, o imóvel vem sendo periodicamente cuidado por ele, em razão do espólio deixado.

Segundo E., sua última visita ao local havia ocorrido há cerca de 90 dias. Ao retornar recentemente, constatou que a porta dos fundos estava arrombada e que do interior foram subtraídos diversos objetos, incluindo gêneros alimentícios, vasilhas, roupas e até um chapéu.

O comunicante informou ainda que existe um processo judicial em andamento, no qual a ex-namorada do falecido, residente em Ji-Paraná, reivindica direitos sobre a aposentadoria e bens deixados por D. Como o imóvel permanece fechado, acaba ficando vulnerável, sob cuidados ocasionais de E.

A Polícia Militar registrou a ocorrência para as devidas providências.