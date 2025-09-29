Confúcio Moura se reúne com lideranças reafirmando parceria em Nova Brasilândia

Na última segunda-feira, 29, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) esteve em Nova Brasilândia D’Oeste para conversar com o prefeito Ginão da Saúde, vereadores e secretários municipais. O encontro foi marcado pela troca de ideias sobre novas demandas e pelo reconhecimento dos investimentos que já vêm transformando o município.

A secretária de Saúde, Dhayane Aquino, ressaltou a urgência de ampliar o teto de repasses para o hospital municipal:

“Precisamos de mais recursos para manter a estrutura funcionando e garantir atendimento digno para a população”, afirmou.

Já o secretário de Agricultura, Oséias Constância, destacou o papel essencial da agricultura familiar:

“Mais de 600 famílias vivem da produção de leite e precisamos de equipamentos e transporte para fortalecer nossa agricultura”, disse.

O prefeito Ginão fez questão de agradecer a parceria e lembrou conquistas recentes:

“O senador já fez muito por Nova Brasilândia e agora garantiu R$ 7,5 milhões para reconstrução das pontes destruídas pelas chuvas. É um parceiro incansável da nossa cidade”, destacou.

Um histórico de compromisso

A ligação de Confúcio Moura com Nova Brasilândia vem de longa data. Quando foi secretário de Saúde do Estado, construiu o Hospital Municipal. Como governador, entregou o Ceeja Cecília Meirelles, implantou a Unisp, levou 10,7 km de asfalto para as ruas da cidade, incentivou a cultura do café e apoiou a agricultura com programas de inseminação e entrega de títulos de terra.

Agora, no Senado Federal, o senador continua a trabalhar pelo município. Além dos R$ 7,5 milhões já assegurados para reconstrução de pontes, destinou R$ 2,5 milhões para implantação de um CAPS, reforçando seu compromisso de longa data com a população de Nova Brasilândia.