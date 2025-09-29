Deputado Coronel Chrisóstomo promete pressão na CPMI do INSS com empresário e chefe da Conafer

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS retoma os trabalhos nesta segunda-feira (29), às 16h, para ouvir duas testemunhas consideradas centrais nas investigações sobre fraudes em aposentadorias.

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) anunciou em vídeo divulgado nas redes sociais que seguirá firme na defesa de aposentados e pensionistas e prometeu não dar moleza aos depoentes.

Serão ouvidos o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti e o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes. Segundo a comissão, as oitivas podem esclarecer vínculos entre entidades, escritórios de advocacia e irregularidades em benefícios previdenciários.

Cavalcanti, administrador e CEO da empresa Valestra, foi alvo de busca e apreensão durante a Operação Sem Descontos da Polícia Federal, que apreendeu veículos de luxo, relógios e dinheiro em sua residência em Brasília. O empresário também é apontado como ex-sócio do advogado Nelson Wilians, preso preventivamente por decisão da CPMI, e ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, preso na comissão na semana passada.

Já Carlos Roberto Ferreira Lopes lidera a Conafer, entidade citada em investigações da Polícia Federal por ter alto volume de descontos aplicados em aposentadorias. Sua convocação foi aprovada por requerimentos apresentados por diferentes parlamentares.