É DOMINGO: Deputada Rosangela Donadon promove a tradicional festa “Criança Feliz” em Vilhena

A alegria das famílias vilhenenses já tem data marcada: neste domingo, 5 de outubro, acontece a tradicional festa “Criança Feliz”, organizada pela deputada estadual Rosangela Donadon, em parceria com a Associação Marcos Donadon. O evento será realizado a partir das 14h, na sede da Associação, em Vilhena.

Reconhecida como uma das maiores celebrações infantis do Cone Sul de Rondônia, a festa reúne milhares de famílias a cada edição. Em sua última realização, o evento atraiu cerca de 10 mil pessoas, consolidando-se como uma tradição de alegria, lazer e confraternização.

A programação deste ano está recheada de atrações para os pequenos: pula-pula, tobogã, pintura artística, além da distribuição de picolés, pipoca, algodão doce e cachorro-quente. O ponto alto da festa promete ser o sorteio de bicicletas, que sempre gera expectativa e muita animação entre as crianças.

Para a deputada Rosangela Donadon, a festa é um momento especial de celebração e união da comunidade. “É uma alegria enorme proporcionar um momento como esse para as nossas crianças e famílias. Sempre preparamos tudo com muito carinho e dedicação, e o resultado é ver a comunidade reunida em um clima de felicidade e união”, destacou.