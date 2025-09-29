Equipe de Vilhena Team Mumberger brilha na I Copa PSKSC de Karatê em Cabixi e conquista 14 medalhas

No último final de semana, dias 27 e 28 de setembro, aconteceu no município de Cabixi a I Copa PSKSC de Karatê, válida como a segunda etapa do circuito estadual 2025 da UKIRO (União do Karatê Independente de Rondônia).
A cidade de Vilhena foi representada pela Equipe Team Mumberger, que competiu com uma delegação de sete atletas — três da matriz em Vilhena e quatro representantes de Espigão D’Oeste. O ótimo desempenho rendeu 14 medalhas, resultado que garantiu o 3º lugar geral por clubes.
Resultados individuais
Sensei César Mumberger – Prata em kata e Ouro em kumite
Vó Dirce Mumberger – Prata em kata e Ouro em kumite
Manueli – Bronze em kata, Prata em kumite e campeã da categoria absoluto feminino
Índia Gattas – Ouro em kata e Prata em kumite
Isabela Gattas – Ouro em kata e Bronze em kumite
Robson Gattas – Bronze em kata e Prata em kumite
João Pedro – Prata em kata e Prata em kumite
Além das conquistas, a atleta Manueli teve destaque especial ao vencer o absoluto feminino (15 anos acima, todas as faixas), confirmando sua ascensão na modalidade.
Próximos desafios
Com o excelente resultado, a Team Mumberger está apta a disputar o Campeonato Brasileiro 2025, que será realizado em novembro, em Fortaleza (CE). Para viabilizar a participação, a equipe busca apoio de patrocinadores.
Interessados em colaborar podem entrar em contato diretamente com o Sensei César, pelo WhatsApp (69) 99257-0697.
