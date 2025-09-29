Escola do Legislativo realiza aulão do Projeto Acelero Enem a pedido do deputado Laerte Gomes em Ji-Paraná

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) realizará, no próximo dia 4 de outubro, em Ji-Paraná, mais uma edição do Projeto Acelero Enem, voltado à preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O evento será realizado das 15h às 21h30, na Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada na Avenida Manoel Franco, 706, bairro Nova Brasília, entre a T-6 e T-7.

Atendendo a um pedido do vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), a iniciativa busca oferecer oportunidades de aprendizado para os estudantes de Ji-Paraná e região, democratizando o acesso ao conhecimento e fortalecendo a preparação para o Enem. Durante o aulão, os participantes terão acesso a conteúdos de Matemática, Biologia, Química, Física, História e Redação, ministrados por professores especializados.

O deputado destacou que o projeto representa uma grande oportunidade para a juventude local.

“O Acelero Enem é um incentivo fundamental para nossos estudantes. É um momento de aprendizado e preparação que pode transformar vidas, e fico muito feliz em trazer essa iniciativa para Ji-Paraná”, afirmou o parlamentar.

Com um formato dinâmico e professores renomados, o Acelero Enem se consolida como um dos principais projetos da Escola do Legislativo, reforçando o compromisso da Assembleia Legislativa de Rondônia e do deputado Laerte Gomes, em apoiar a juventude rondoniense e investir no futuro do estado.

Para se inscrever no Acelero Enem de Ji-Paraná, acesse o link aqui.