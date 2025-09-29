Prefeitura de Vilhena recebe novo ônibus para transporte de pacientes do município

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), recebeu nesta segunda-feira, 29, um novo ônibus que será utilizado no transporte de pacientes do município.

O veículo foi entregue pelo senador Jaime Bagattoli ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, secretário municipal de saúde Wagner Borges e demais autoridades, em cerimônia realizada na rotária da BR-364 com a BR-174.

O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 1.986 milhão.

O ônibus, modelo leito, conta com 48 lugares, banheiro, espaço para água e café, acessibilidade para pessoas com deficiência e internet Wi-Fi gratuita, garantindo mais conforto, dignidade e qualidade aos usuários do serviço.

O transporte atenderá pacientes de Vilhena que necessitam de atendimentos médicos de alta complexidade em outras cidades do Estado, proporcionando mais segurança e comodidade durante os deslocamentos.

O momento de entrega contou com a presença do senador Jaime Bagattoli, do deputado estadual Luizinho Goebel, do prefeito Flori Cordeiro, de vereadores de Vilhena e de outros municípios, além de secretários municipais, servidores públicos e membros da comunidade.