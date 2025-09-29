VÍDEO: Moradores do Assentamento Agronascer reclamam de bueiro não instalado há mais de um ano em Colorado

Moradores do Assentamento Agronascer, localizado na Linha 02, sentido Corumbiara, zona rural de Colorado do Oeste, relatam dificuldades de acesso devido à falta de instalação de um bueiro que foi levado até o local há mais de um ano.

Segundo os moradores, a estrutura chegou à comunidade, mas até hoje não foi instalada. A situação preocupa, já que o trecho de estrada é considerado essencial para ligar diferentes pontos do assentamento, onde vivem diversas famílias que dependem da via para transporte escolar, escoamento da produção e deslocamento diário.

De acordo com relatos, o problema já se arrasta há mais de três anos, período em que a comunidade aguarda por melhorias na estrada vicinal. Moradores afirmam que já procuraram apoio junto às autoridades locais, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.

Com a chegada do período chuvoso, a preocupação aumenta. As chuvas tornam o trecho ainda mais difícil de ser utilizado, elevando o risco de isolamento e prejudicando o tráfego de veículos, inclusive de quem precisa de atendimento médico e transporte de mercadorias.

Os moradores reforçam que pagam impostos, mas sentem falta de assistência por parte do poder público para atender demandas básicas de infraestrutura. Eles destacam que a instalação do bueiro e a recuperação da estrada são medidas urgentes para garantir melhores condições de acesso ao assentamento.

