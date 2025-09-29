VÍDEOS: vendaval atinge Vilhena e provoca danos em diversos pontos do município

Na tarde desta segunda-feira, 29 de setembro, um forte vendaval causou prejuízos em diversos pontos de Vilhena.

A região mais afetada e com maiores danos materiais foi nas proximidades do Aeroporto Brigadeiro Camarão, um importante terminal aéreo de Rondônia.

O vendaval, classificado por testemunhas como muito intenso, provocou a queda de árvores em calçadas e vias.

O estacionamento do aeroporto foi um dos locais mais atingidos, onde veículos foram danificados pelas árvores que caíram com a força do vento.

Moradores e pessoas que estavam no aeroporto registraram as cenas de destruição. Os estragos do vendaval dificultaram a circulação em alguns bairros próximos ao terminal. Até o momento, as autoridades e equipes de resgate não confirmaram feridos, focando a ocorrência nos danos materiais causados pela tempestade.

Além dos prejuízos em terra, o mau tempo impactou a rotina do Aeroporto Brigadeiro Camarão. Um voo da Azul Linhas Aéreas que se aproximava para o pouso foi impedido de aterrissar devido às condições climáticas adversas.

A aeronave precisou arremeter e seguir para Cacoal, garantindo a segurança de passageiros e tripulação.

Noutro ponto da cidade, o vendaval atingiu a Faculdade Uninassau, localizada no bairro Orleans. O vendaval atingiu a estrutura do prédio, resultando na derrubada do telhado de uma das salas de aula.

Imagens e relatos confirmam o dano material na instituição. Não há informações sobre feridos no local no momento da ocorrência, já que os ventos afetaram a estrutura de forma súbita.

Este incidente soma-se aos estragos do vendaval que já mobilizam equipes na cidade.

