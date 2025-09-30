Atletas da AVV conquistam ouro na Copa AEVAFO em Alta Floresta

Alta Floresta foi palco de mais uma grande conquista para o esporte vilhenense. No último fim de semana, os meninos da categoria infantil da Associação Vilhenense de Voleibol, (AVV), sagraram-se campeões invictos da 2ª Copa da Associação Esportiva de Alta Floresta D’Oeste, (AEVAFO), realizada em MT.

Sob o comando da atleta Gabriela Vargas, a equipe venceu todos os jogos da fase classificatória e, na final, superou o time de Ji-Paraná por 2 sets a 1, garantindo o título da competição. Esta foi a primeira disputa oficial da nova formação do time, que vinha se preparando para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER). Com o cancelamento da etapa infantil, a conquista em Alta Floresta representou um importante incentivo para os jovens atletas, que agora direcionam o foco para a 20ª Copa AVV, marcada para novembro, em Vilhena.

Segundo a diretoria da AVV, a tradicional competição deve reunir delegações de toda a região e contará com a presença especial da levantadora Fofão, campeã olímpica, além de outras atrações esportivas e culturais. O torneio terá como patrocinadores máster a Prefeitura de Vilhena e os deputados estaduais Luizinho Goebel e Cirone Deiró.

Além do ouro masculino, Vilhena ainda completou o pódio com a medalha de prata conquistada pela equipe infantil feminina e o bronze garantido pelo time juvenil feminino.

O projeto da Associação Vilhenense de Voleibol conta com o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena, Sicoob Credisul, Escola Favoo, Posto Catarinense e Unimed Vilhena, sob chancela do CMDCA. A iniciativa também recebe apoio da Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Academia Power e da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), além de parcerias com escolas da rede pública e privada, como Maria Arlete Toledo, Colégio Tiradentes da Polícia Militar V e Álvares de Azevedo, por meio do projeto Cooperando com o Esporte, idealizado pela AVV.