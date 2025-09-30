Corumbiara inaugura primeira ponte de concreto e aço armado em parceria com deputado Ezequiel Neiva

A Prefeitura Municipal de Corumbiara inaugurou neste final de semana, em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a primeira ponte de concreto e aço armado do município.

A obra, que foi construída sobre o rio Corumbiara, no trecho conhecido como “quinta eixo”, é crucial para a região, pois realiza a ligação direta entre Corumbiara e Cerejeiras. A nova estrutura promete trazer melhorias significativas para o escoamento da produção rural.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Leandro Vieira prestou uma homenagem a um pioneiro da região, nomeando a ponte de Laurindo Ortiz. Ortiz foi motorista de ônibus e taxista em Corumbiara, além de ter sido um dos colonizadores que contribuíram para a formação da região. Grande parte de sua família reside atualmente em Vilhena.

O evento de inauguração reuniu produtores rurais, autoridades políticas e a comunidade local, incluindo o prefeito de Cerejeiras, vereadores de ambos os municípios e representantes do Poder Legislativo.

A nova ponte é esperada para reduzir os custos de transporte para os agricultores. Ela elimina a necessidade de um desvio que adicionava mais de 50 quilômetros ao trajeto entre as duas cidades. Por essa razão, o investimento é considerado um marco para a infraestrutura local e uma conquista coletiva para os moradores da região.

A administração municipal destacou a obra como um resultado direto da união de esforços entre o poder público e a comunidade. A homenagem a Laurindo Ortiz, por sua vez, reforça o reconhecimento aos pioneiros que foram essenciais na construção da história de Corumbiara e de todo o Cone Sul de Rondônia.