Cristiane Lopes e IFRO lançam projeto “Terra Fértil” para impulsionar a agricultura em RO

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) participou da cerimônia de lançamento do Projeto Terra Fértil, realizada no Centro de Convenções do IFRO, Campus Colorado do Oeste.

O projeto, idealizado pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e viabilizado por emenda parlamentar da deputada, contemplará mais de 100 associações de produtores e mais de 5 mil agricultores e agricultoras familiares em diferentes municípios, por meio da entrega de equipamentos, insumos, análises de solo e suporte técnico especializado.

Durante o evento, Cristiane destacou a importância de investir no setor:

“Rondônia é um estado que se sustenta e tem potencial para alimentar o Brasil, e o agricultor familiar precisa ser valorizado. O Terra Fértil nasce para garantir mais produção, renda e qualidade de vida às famílias que trabalham de sol a sol para colocar alimento na nossa mesa. É uma alegria poder transformar esse sonho em realidade ao lado do IFRO”, afirmou a parlamentar.

O Projeto Terra Fértil tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável, fortalecendo arranjos produtivos locais e envolvendo associações, cooperativas, comunidades ribeirinhas, indígenas e produtores individuais em várias regiões do estado.

O reitor do IFRO, professor Moisés Souza, agradeceu a parceria e ressaltou os impactos positivos:

“Com essa emenda da deputada Cristiane Lopes, o IFRO poderá levar inovação e suporte direto aos agricultores familiares”, destacou.

Já o coordenador do projeto, professor Murilo Silveira, enfatizou o caráter inovador da iniciativa:

“Mais de 80% das propriedades rurais rondonienses pertencem à agricultura familiar. São esses produtores que garantem a segurança alimentar e mantêm vivas as tradições do campo”, explicou.

A cerimônia reuniu autoridades, lideranças rurais, produtores, profissionais da área agrária e a comunidade em geral. Também esteve presente o deputado estadual Cirone Deiró, além de representantes de instituições parceiras que apoiam a execução do projeto.