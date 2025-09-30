Deputado Cássio Gois e prefeitos são homenageados em sessão solene na Câmara de Espigão do Oeste

Na última quinta-feira (25), a Câmara Municipal de Espigão do Oeste, sob a presidência do vereador Amilton Alves, realizou uma Sessão Solene de Moção de Aplausos e entrega de Títulos de Cidadão Honorário, em reconhecimento a personalidades que têm contribuído para o desenvolvimento do município e da região.

Na ocasião, foram entregues os seguintes reconhecimentos:

• Adailton Antunes Ferreira, prefeito de Cacoal – Título de Cidadão Honorário de Espigão do Oeste (Decreto Legislativo nº 074/2025);

• Wéliton Pereira Campos, prefeito de Espigão do Oeste – Título de Cidadão Honorário de Espigão do Oeste (Decreto Legislativo nº 078/2025);

• José Cassiano Gois de Freitas (Cássio Gois), deputado estadual – Moção de Aplausos nº 001/2025.

A homenagem foi concedida em virtude de um gesto de solidariedade realizado em 2023, quando o município de Espigão do Oeste enfrentou uma das maiores crises hídricas de sua história. O Rio Palmeiras, principal manancial que abastece a cidade, secou completamente, deixando a população em desespero. Famílias, empresários e a própria administração municipal viviam dias de grande preocupação diante da falta de água.

Nesse momento crítico, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, e o deputado estadual Cássio Gois, tomaram a iniciativa de enviar ao município diversos caminhões-pipa através do SAAE de Cacoal, que abasteceram a caixa d’água central e garantiram o fornecimento emergencial à população de Espigão do Oeste. O gesto trouxe alívio, emoção e esperança a milhares de moradores que já estavam há dias sem água.

O vereador Adriano da Ambulância, autor da homenagem, destacou o motivo da honraria:

“Essas autoridades foram fundamentais em um dos momentos mais difíceis que nossa cidade já enfrentou. Quando Espigão do Oeste precisou, eles não mediram esforços para ajudar. Essa homenagem é o reconhecimento da nossa gratidão e da importância do trabalho de cada um deles para o bem da nossa comunidade.”

O deputado estadual Cássio Gois agradeceu a Moção de Aplausos e reafirmou seu compromisso com o estado:

“Receber esta homenagem em Espigão do Oeste é motivo de gratidão. Nosso mandato tem sido pautado pela defesa das famílias rondonienses e esse reconhecimento nos fortalece ainda mais para continuar trabalhando por cada cidadão”, afirmou.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, ressaltou a importância da cooperação:

“As dificuldades só podem ser superadas quando somamos forças. Essa homenagem reflete o espírito de parceria e cooperação em favor da nossa população.”

Já o prefeito de Espigão do Oeste, Wéliton Pereira Campos, emocionado, relembrou o momento de aflição vivido em 2023 e o alívio trazido pela ajuda recebida:

“Naquele momento de escassez, quando o Rio Palmeiras secou e nossas famílias estavam sem água, o deputado Cássio Gois e o prefeito Adailton Fúria abraçaram nosso município. Os caminhões-pipa enviados foram fundamentais para abastecer as casas e trazer dignidade à nossa população. Eu me senti amparado e jamais esquecerei esse gesto de solidariedade.”

O presidente estadual do PSD, Expedito Júnior, também parabenizou as autoridades homenageadas e destacou a importância do deputado Cássio Gois para a região:

“O deputado Cássio Gois tem demonstrado, com muito trabalho e dedicação, o quanto ele é importante para Espigão do Oeste e para toda Rondônia. São investimentos, recursos e ações que chegam ao município e fazem a diferença na vida das pessoas. E destaco também a parceria do prefeito Adailton Fúria, que não mediu esforços em abraçar outro município no momento em que mais precisava. Essa união de forças é um exemplo de gestão pública comprometida.”

A sessão solene foi marcada por emoção, reconhecimento e gratidão, reforçando o compromisso da Câmara Municipal em valorizar aqueles que fazem a diferença na vida da comunidade.