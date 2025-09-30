Deputado Luizinho Goebel destaca ação do senador Jaime Bagattoli na entrega de ônibus tipo leito para a saúde de Vilhena

O senador Jaime Bagattoli realizou, na segunda-feira, 29 de setembro, a entrega oficial de um ônibus tipo leito destinado à área da saúde de Vilhena. O evento aconteceu na rotatória do cavalo branco, localizada na BR-364.

O novo veículo será utilizado no transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município, oferecendo mais conforto e segurança durante as viagens. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da saúde pública na região.

Durante o evento, o senador também fez a prestação de contas do seu mandato, destacando os investimentos realizados nas áreas de saúde, infraestrutura, assistência social e apoio ao pequeno produtor.

O deputado estadual Luizinho Goebel elogiou a ação do senador Jaime Bagattoli, ressaltando a importância do investimento para a população de Vilhena. “Essa entrega é resultado do trabalho conjunto e do compromisso com a saúde do nosso povo. O apoio do senador Bagattoli tem sido fundamental para fortalecer os serviços públicos no Cone Sul de Rondônia”, afirmou o parlamentar.

A solenidade foi aberta ao público e contou com a presença de autoridades, lideranças locais e a comunidade em geral.