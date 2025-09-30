Falta de abrigo e pontos de ônibus para estudantes complica a vida de moradores do Cidade Verde 5 e Barão 3 em Vilhena

Moradores dos bairros Cidade Verde 5 e Barão 3 expressam grave preocupação com a falta de pontos de ônibus adequados e a situação de abrigos existentes que estão em risco de desabar.

A questão afeta diretamente a segurança e o bem-estar das crianças que utilizam o transporte escolar na região.

Um morador, cuja identidade será preservada, relatou à nossa reportagem a situação crítica do abrigo no Barão 3. Segundo ele, o ponto de ônibus está “caindo” e, com o vento, quase desaba, conforme evidenciam fotos tiradas no local. “Hoje com o vento quase que caiu, você pode ver pelas fotos, você pode vir também ver pessoalmente para você ver a situação do ponto de ônibus das crianças,” afirmou.

A precariedade do abrigo força as crianças a ficarem “debaixo de chuva completamente quando vem chuva forte”. O morador critica a inércia do poder público: “Infelizmente eu acho que o prefeito tá esperando acontecer alguma tragédia com as crianças ali debaixo daquele.”

No Cidade Verde 5, a situação é ainda mais grave, pois não há ponto de ônibus no bairro. “Cidade Verde 5 não tem ponto de ônibus, se as crianças querer ir para escola tem que esperar debaixo de chuva,” comenta outro morador.

A falta de abrigo adequado no Cidade Verde 5 obriga os pais a levarem seus filhos para bairros vizinhos, como o Barão 3, onde, apesar dos riscos, há algum tipo de estrutura. “Como não tem ponto de ônibus no Cidade Verde 5, os pais têm que trazer os filhos pro Barão 3, por causa das casinhas,” relata um pai que faz esse trajeto diariamente.

Recentemente, a insegurança nos abrigos do Barão 3 ficou evidente. “Eu saio do Cidade Verde 5 pra levar meu filho todo dia no Barão 3 pra pegar o ônibus porque lá tem a casinha. E hoje nós deparamos com a casinha caindo,” disse o pai. Ele descreve o sentimento de angústia ao ver a vulnerabilidade dos estudantes: “Meu coração corta de dó de ver as crianças do Cidade Verde e do Barão no sol e na chuva, não tem um ponto de ônibus pra eles.”

Os moradores afirmam não ter obtido nenhum retorno da prefeitura sobre a situação dos abrigos e cobram providências urgentes para garantir a segurança das crianças e a infraestrutura básica para o transporte escolar.