Golpista engana vendedora e comprador em negociação de motocicleta pela internet em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 29, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de fraude em negociação de veículo, em uma residência localizada na Rua RF06, bairro Embratel, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com uma mulher identificada por A., proprietária de uma motocicleta Honda/Biz 125 S, cor preta, anunciada para venda pela internet.

Segundo a vítima, ela vinha negociando a moto com um homem identificado pelas iniciais C.B., pelo valor de R$ 8.200,00. A negociação parecia legítima e, posteriormente, ela chegou a comparecer a um despachante na companhia de outro homem, identificado como S., para firmar contrato de compra e venda.

Contudo, S., relatou à guarnição que também vinha tratando diretamente com C.B., e que chegou a efetuar uma transferência bancária no valor de R$ 5 mil ao suspeito. Logo após o depósito, C.B., bloqueou os contatos tanto da vendedora quanto do comprador, cessando toda comunicação.

As apurações indicam que a proprietária do veículo não tinha conhecimento de que o suspeito intermediava uma segunda negociação, sendo induzida ao erro, assim como o comprador. O golpista se apresentou de forma fraudulenta, apropriando-se de valores por meio de falsa representação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.