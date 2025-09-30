Governo de RO bate recorde histórico de abertura de empresas com o Sistema Digital Empresa Fácil RO

Entre janeiro e agosto de 2025, Rondônia alcançou a marca de 22.006 novas empresas registradas por meio do sistema digital Empresa Fácil RO, um crescimento expressivo de 20,3% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado reafirma o trabalho desenvolvido pelo governo do estado com a desburocratização, a modernização dos serviços públicos e a integração plena entre órgãos federais, estaduais e municipais, garantindo mais agilidade e eficiência nos processos de abertura, alteração e baixa de empresas.

CRESCIMENTO CONSISTENTE

De 2019 até agosto de 2025, Rondônia já formalizou 167.066 novos negócios, consolidando-se como um dos maiores polos de empreendedorismo da Região Norte. Somente em 2024, foram abertas 26.434 empresas. Nos primeiros oito meses de 2025, o ritmo segue acelerado: o número de registros superou em 3.765 o mesmo período do ano anterior, com destaque para Microempreendedores Individuais (MEIs), firmas individuais e sociedades limitadas .

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os avanços conquistados colocam o estado em posição de destaque no cenário nacional. “Estamos reduzindo tempo e custos para empreender. Com o Empresa Fácil, já atraímos milhares de novos negócios, fortalecemos nossa economia e estimulamos a geração de empregos e renda para os rondonienses.”

EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DIGITAIS

De acordo com o presidente da Junta Comercial de Rondônia (Jucer), Clébio Billiany de Mattos, os resultados refletem a transformação digital da Autarquia e a confiança dos empreendedores. “Hoje, os empresários contam com duas modalidades de registro: automático, com emissão instantânea, ou análise em até 18 horas. O tempo médio de viabilidade é de 13 horas, enquanto o de registro é de apenas 5 horas. Além disso, a dispensa temporária de taxas para microempresas e empresas de pequeno porte estimulou ainda mais a formalização e a competitividade do ambiente de negócios em Rondônia”, explicou.

INOVAÇÃO E SUPORTE

O Empresa Fácil RO, gerenciado pela Jucer, oferece uma experiência totalmente digital para abertura, alteração e baixa de empresas.

Entre os principais avanços estão: Certificado automático de dispensa de licenciamento para empreendimentos de baixo risco; Redução de custos de até 93% em relação aos modelos tradicionais; Integração com órgãos parceiros, garantindo mais segurança e rapidez; Atendimento híbrido, com suporte 100% digital e presencial na sede e em oito escritórios regionais.

Além disso, a Jucer mantém canais diretos de atendimento, assegurando suporte ágil e acessível ao empreendedor.

As melhorias implantadas pela Jucer, em consonância com a Lei da Liberdade Econômica do Estado, também permitiram a dispensa de atos públicos de liberação para atividades classificadas como de baixo risco, assegurando mais agilidade, simplificação e segurança jurídica para os empreendedores.

Com inovação, eficiência e compromisso com o desenvolvimento econômico, Rondônia segue batendo recordes e fortalecendo o ambiente de negócios, consolidando-se como referência nacional em modernização e desburocratização.

Contatos de suporte:

(69) 3212-8350 / (69) 9 9603-9044 / (69) 9 8455-4673 / (69) 9 9984-2722 / (69) 9 9600-0292 (14h às 20h). Ouvidoria: (69) 9 9982-2065 / E-mails: empresafacil@jucer.ro.gov.br | redesimro@gmail.com