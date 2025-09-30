Homem é denunciado por estupro de vulnerável em Chupinguaia

A Polícia Militar de Chupinguaia foi acionada na noite desta segunda-feira, 29, para atender uma denúncia de estupro de vulnerável.

A ocorrência foi formalizada após o Conselho Tutelar levar a mãe da vítima até o Quartel.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a mãe da vítima disse que mantinha um relacionamento com um homem identificado pela inicial R., que as vezes pernoitava em sua casa. Contudo, há alguns dias, sua filha menor de idade confidenciou ter sido vítima de um ato abusivo por parte de R.

Diante do relato, a mãe disse ter encerrado o relacionamento imediatamente e expulsado R., de sua casa. Ela declarou que só não procurou a polícia na ocasião por temer represálias, já que reside sozinha com os filhos em um local ermo e escuro.

O caso só chegou ao conhecimento das autoridades por intermédio do pai da criança, que a recebe em finais de semana. Durante uma dessas visitas, a menor relatou o ocorrido para a madrasta, que prontamente gravou em vídeo o depoimento espontâneo da criança e repassou ao pai.

Após tomar conhecimento da gravidade do fato, o pai acionou o Conselho Tutelar, que comunicou o caso à Polícia Militar.

A guarnição realizou buscas e localizou o suspeito R., em um alojamento de trabalhadores do frigorífico. No entanto, devido ao lapso temporal de aproximadamente 10 dias desde o ocorrido, o suspeito não pôde ser apresentado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil em Vilhena.

O registro foi formalizado com a qualificação de todos os envolvidos, e o caso segue sob investigação da autoridade policial competente.