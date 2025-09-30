Homem é preso após danificar encanação de residência e ameaçar morador em Colorado

Na tarde de segunda-feira, 29, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Tapajós, em Colorado do Oeste, após denúncia de dano e ameaça.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia acabado de estacionar seu veículo em frente à residência quando presenciou o momento em que um homem identificado por M.S., se aproximou da calçada, dirigiu-se ao registro de água e desferiu um chute, causando a quebra do equipamento.

Ao descer do carro e questionar o motivo da ação, o morador afirmou que o suspeito respondeu de forma agressiva, dizendo: “Não vem atrás de mim, se não vou te pipocar na bala”. Em seguida, M., deixou o local a pé em direção à Avenida Tapajós.

A vítima decidiu acompanhar o indivíduo à distância e acionou a Polícia Militar, informando sua localização. Durante patrulhamento, os policiais conseguiram localizar o suspeito na Rua Raposo Tavares.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

A vítima declarou temer por sua vida devido à ameaça sofrida e por possíveis retaliações do agente.