Homem é preso após mostrar partes íntimas para adolescente em Cabixi

Na tarde desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar de Cabixi foi acionada para atender uma ocorrência de assédio em via pública na Rua Parecis, Setor Rodeio.
Uma testemunha relatou que um adolescente de 14 anos caminhava pelo bairro quando foi chamado por um homem que estava bebendo em um bar. Ao se aproximar, o suspeito, que não teve o nome divulgado, mostrou as partes íntimas para o menor.
A Polícia Militar localizou e abordou o suspeito, que confessou ter cometido o ato. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências cabíveis.
O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.