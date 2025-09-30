Inauguração de ponte mista em concreto e aço fortalece escoamento de grãos em Corumbiara e Cerejeiras

Uma ação articulada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), em parceria com o ex-deputado federal Lebrão, o prefeito Leandro e produtores rurais, garantiu a construção de uma ponte mista, em concreto e aço, sobre o rio Corumbiara, na Linha 5ª Eixo, divisa entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara. A obra foi inaugurada ni último final de semana, contando com a presença do deputado Ezequiel Neiva, do prefeito Leandro, do prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, dos vereadores de Corumbiara e dos produtores da região.

Para a construção da ponte, o deputado Ezequiel Neiva viabilizou R$ 1,8 milhão junto ao ex-deputado Lebrão, enquanto a Prefeitura de Corumbiara entrou com uma contrapartida de R$ 400 mil. Já os produtores da região custearam o projeto técnico, que foi doado à prefeitura para viabilizar a execução da obra.

Para a construção da ponte, o deputado Ezequiel Neiva viabilizou R$ 1,8 milhão junto ao ex-deputado Lebrão (Foto: Assessoria parlamentar)

A antiga ponte de madeira não suportava mais o intenso tráfego de caminhões e máquinas agrícolas, o que limitava o escoamento da produção local, impedindo a expansão do plantio de grãos. Agora, com a nova estrutura, produtores e empresários da região já iniciam projetos de cultivo em larga escala de soja e milho, ampliando a capacidade produtiva e fortalecendo a economia regional.

Ezequiel Neiva tratou a inauguração da ponte como momento memorável tanto para Corumbiara quanto para Cerejeiras. “Todos os envolvidos nesse projeto sabem o quanto foi difícil a execução dessa obra. Tenho muito orgulho de fazer parte da história dessa ponte”, reforçou o deputado.

Ezequiel Neiva tratou a inauguração da ponte como momento memorável tanto para Corumbiara quanto para Cerejeiras (Foto: Assessoria parlamentar)

O prefeito Leandro ressalto que agora os produtores têm a garantia do escoamento da produção. E que agora terão mais economia no transporte dos grãos, vez que não precisarão utilizar estradas alternativas para o escoamento dos produtos. “Esse é um projeto fruto de parcerias”, disse Leandro ao lembrar que a prefeitura de Cerejeiras realizou o aterro de uma cabeceira da ponte e Corumbiara do outro lado.

Para Wiveslando Neiva, a nova ponte sobre o rio Corumbiara representa mais que uma obra de infraestrutura. “Ela simboliza a união de forças entre empresários, produtores e líderes políticos, como Ezequiel Neiva e Lebrão, em prol do desenvolvimento regional. Um marco para Cerejeiras e Corumbiara, que homenageia os produtores pioneiros, verdadeiros desbravadores, e abre caminho para um futuro de crescimento e oportunidades.

A obra foi inaugurada ni último final de semana, contando com a presença de diversas autoridades (Foto: Assessoria parlamentar)

O produtor Valdir Vaselewski agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva pelo empenho na construção da nova ponte. Ele destacou que antes era preciso dar grandes voltas, já que a antiga estrutura não suportava o peso das carretas.