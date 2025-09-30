Morre bezerro raro de duas cabeças que chamou atenção em SC

O bezerro que nasceu com duas cabeças morreu neste fim de semana, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

O animal nasceu na quinta-feira (25), em Belmonte, e chamou a atenção pela característica rara.

O nascimento aconteceu na propriedade do aposentado Victorino Caglione, de 80 anos. O encontro inusitado aconteceu na comunidade de Linha São Jorge.

O caso incomum logo mobilizou a pequena cidade de 2,6 mil habitantes. A notícia se espalhou rapidamente e os registros circularam entre os moradores.

O doutor em biologia, Jackson Preuss, explica que o caso se trata de uma condição genética extremamente rara conhecida como diprosopia.

Segundo Preuss, a diprosopia é caracterizada pela duplicação parcial ou completa das estruturas da face, causada por uma alteração no gene SEHH. “Esse gene acaba mandando sinais em excesso, o que leva à duplicação dessas estruturas. Muitas vezes, até nervos também são duplicados, o que dificulta a sobrevivência desses animais na natureza”, afirmou.

Segundo o especialista, o fenômeno pode estar associado a fatores como deficiência de vitaminas, uso de certos medicamentos ou ausência de proteínas essenciais no desenvolvimento do feto. “É um caso realmente curioso, e exames clínicos e genéticos vão ajudar a entender melhor essa alteração rara”, destacou.