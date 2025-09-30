VÍDEO: Consumidora denuncia estar há cinco dias sem energia e reclama de descaso da Energisa em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 30, Hiasmin Rodrigues da Silva, residente da Travessa B, nº 4921, no bairro Bela Vista, em Vilhena, procurou a redação do Extra de Rondônia para denunciar que sua residência está há cinco dias sem energia elétrica, mesmo após diversas reclamações junto à Energisa.

Segundo Hiasmin, na última sexta-feira, 26, os cabos que ligam a alta tensão ao padrão da casa entraram em curto-circuito, deixando o imóvel totalmente sem fornecimento de energia. A consumidora conta que registrou queixas tanto pelo aplicativo quanto diretamente no escritório da concessionária, que chegou a enviar técnicos ao local.

No entanto, os servidores informaram inicialmente que o problema não estaria na rede da empresa, mas sim no padrão da consumidora, orientando-a a contratar um eletricista. Diante da situação, Hiasmin acionou quatro profissionais diferentes, os quais, após análise, foram unânimes em afirmar que o defeito é na rede da própria Energisa.

Na tarde desta terça-feira, um funcionário da concessionária esteve novamente no endereço e confirmou que a falha realmente está na rede da empresa. Porém, apesar de reconhecer o problema, o servidor deixou o local sem realizar os reparos necessários, segundo a moradora.

A situação preocupa ainda mais a família, pois Hiasmin é mãe de uma criança autista que necessita de cuidados especiais. Além disso, os alimentos que dependiam de refrigeração estragaram, causando prejuízo financeiro.

“Eu só peço que a Energisa envie alguém que não apenas olhe, mas resolva de fato o problema. Já não sei mais a quem recorrer”, desabafou a consumidora.

O Extra de Rondônia entrou em contato com a Energisa e aguarda posicionamento oficial da concessionária sobre o caso.

