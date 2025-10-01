Abertas inscrições do concurso público da Câmara de Porto Velho; salários chegam a R$ 8,1 mil

Foi aberto às 9h desta quarta-feira (1º), o período de inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho deste ano.

O prazo vai até as 16h do dia 30 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet.

As taxas de inscrição variam de R$ 79,16 a R$ 148,42.

O período para solicitação de isenção segue de 1º a 3 de outubro. As 47 vagas estão distribuídas conforme o nível de escolaridade exigido:

Nível Médio: Técnico Administrativo (22), Técnico Legislativo (8) e Tradutor e Intérprete de Libras (1)

Nível Técnico: Técnico de Áudio e Vídeo (1) e Técnico em Informática (3)

Nível Superior: Analista Administrativo (3), Analista de Tecnologia e Informática (1), Analista Jurídico (2), Analista Legislativo (1), Analista Orçamentário e Financeiro (1), Arquiteto (1), Auditor de Controle Interno (1), Contador (1) e Procurador (1)

O concurso prevê cotas para pessoas com deficiência, negros e candidatos que se enquadram em ações afirmativas descritas no edital.

Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 2.914,64 e R$ 8.146,71, sendo este o maior salário ofertado:

PROCESSO SELETIVO

A seleção será feita por prova objetiva, marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026. Estão previstas também etapas adicionais: prova discursiva para Procurador, avaliação de títulos para cargos de nível superior e prova prática para Tradutor e Intérprete de Libras.

Além disso, candidatos a Analista Administrativo, Analista de Tecnologia e Informática, Analista Jurídico, Analista Legislativo e Auditor de Controle Interno realizarão prova discursiva (redação). Leia o edital completo AQUI.