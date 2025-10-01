Adolescente denuncia bullying e exposição vexatória em escola estadual de Cabixi

Na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, por volta do meio-dia, uma mãe compareceu ao quartel da Polícia Militar de Cabixi para registrar ocorrência em favor de sua filha, estudante da Escola Estadual José de Anchieta.

Segundo a mãe, a adolescente vem sendo vítima de intimidações e deboches de colegas em razão de sua forma de se vestir e do formato de seu corpo, situação que estaria causando constrangimentos de ordem moral e emocional.

O caso teria se agravado na última terça-feira, 30, quando, durante uma palestra em sala de aula, a orientadora pedagógica da escola, ao lado do diretor, teria utilizado a imagem da estudante como exemplo negativo, criticando sua maneira de se vestir. Para a mãe, a postura da educadora reforçou o estigma e expôs a filha a constrangimento perante os colegas.

A comunicante relatou ainda que, em decorrência das situações de bullying, a adolescente deixou de comparecer à unidade escolar na data mencionada.

Diante dos fatos, a mãe procurou o Conselho Tutelar de Cabixi, onde foi orientada a registrar a ocorrência policial para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

O caso deve ser acompanhado pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente para adoção das medidas necessárias.