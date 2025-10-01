Aluno é suspeito de furtar e destruir equipamentos em escola de Vilhena

Na tarde de terça-feira, 30, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Escola Álvares de Azevedo, localizada no centro de Vilhena, a fim de averiguar denúncia de suposta prática de ato infracional envolvendo estudantes e possível furto de equipamentos pertencentes ao patrimônio escolar.

De acordo com informações repassadas à guarnição, um funcionário relatou que estava em sua sala quando foi informado por um estudante de que um colega havia arrancado uma das câmeras de monitoramento de uma sala de aula, arremessando-a em seguida dentro do banheiro da instituição. O suspeito teria ainda se evadido do local, pulando o muro da escola, levando consigo outra câmera.

Ao verificar a situação, o comunicante encontrou uma das câmeras abandonada no banheiro e, ao retornar para a sala, observou a presença de outros alunos próximos ao ponto de onde os equipamentos foram retirados. Ainda segundo o funcionário, também foi constatada a depredação de seis lâmpadas de LED, que estavam danificadas.

A direção da escola conduziu os alunos que se encontravam na sala no momento da ocorrência para esclarecimentos, porém todos negaram envolvimento nos fatos e se recusaram a indicar o autor das danificações.

Diante do caso, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis.