Aos 67 anos, servidora pública morre vítima de problemas de saúde em Vilhena

A servidora pública municipal Maria Aparecida Vieira, 63 anos, faleceu na noite desta terça-feira, 30 de setembro, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, Maria faleceu por volta das 23h, vítima de problemas renais e Acidente Vascular Cerebral (AVC), no Hospital Regional de Vilhena.

Muito conhecida e querida em Vilhena, Maria era servidora concursada na prefeitura há mais de 30 anos, prestou serviços na Secretaria Municipal de Administração (Semad), mas estava afastada de suas atividades para tratar da doença.

O velório aconteceu na Capela Mortuária e o enterro está programa para as 17h desta quarta-feira.