Cabixi conquista 82 medalhas e 2º lugar geral na I OPEN PSKSC de Karatê

No último final de semana, dias 27 e 28 de setembro, o município de Cabixi foi palco da I OPEN PSKSC de Karatê, competição válida como a segunda etapa do Circuito Estadual 2025 da União do Karatê Independente de Rondônia (UKIRO).

A cidade anfitriã foi representada pela ONG Projeto Social de Karatê Shotokan, que levou para os tatames uma delegação formada por 52 atletas. O desempenho da equipe surpreendeu: foram conquistadas 82 medalhas, resultado que garantiu ao grupo o 2º lugar geral por clubes.

À frente do projeto, a presidente Senpai Kendlly e o Sensei Reis destacaram o crescimento da iniciativa, que tem se consolidado como referência no incentivo ao esporte e à cultura no município.

A competição também evidenciou a força do karatê em Cabixi, contando com o apoio de patrocinadores locais e de outras cidades, além de diversos colaboradores, cuja contribuição foi essencial para a realização do evento.