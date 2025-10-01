Confúcio Moura leva títulos de terra a Seringueiras e anima produtores com promessa de avanço na regularização

O senador Confúcio Moura esteve nessa terça-feira (30) em Seringueiras para entregar títulos de terra das glebas Nova Brasilândia, Costa Marques, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé. Famílias da região, autoridades locais e representantes do Incra em Rondônia participaram do evento, que marcou mais um passo na busca por segurança jurídica no campo.

Segundo o superintendente do Incra em Rondônia, a meta para 2025 é ousada: entregar 5 mil títulos de propriedade. “Estamos trabalhando com muita garra para alcançar esse número, porque sabemos o quanto a regularização faz diferença para o setor produtivo”, destacou.

Ele também ressaltou o papel de Confúcio no destravamento de entraves burocráticos que travavam o processo. “O senador tem sido fundamental para derrubar barreiras, como pendências na Floresta Topo B, questões da Funai e cláusulas resolutivas. A Lei 14.757 abriu caminhos importantes para que Rondônia pudesse avançar”, explicou.

Para Confúcio, o título de terra é mais que um documento. “É dignidade, é crédito no banco, é liberdade para produzir e planejar o futuro. É isso que queremos para Rondônia: famílias estáveis, prósperas e com cidadania garantida”, afirmou o parlamentar.

A regularização fundiária é considerada um dos maiores desafios para o desenvolvimento rural na Amazônia. Com a atuação política de Confúcio e o trabalho do Incra, Rondônia vai consolidando um processo que traz mais segurança para os agricultores e fortalece a produção no estado.