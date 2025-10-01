Força Tática prende suspeito com quase meio quilo de drogas em Colorado do Oeste

Na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, por volta das 16h, a Força Tática da Polícia Militar de Colorado do Oeste, durante diligências relacionadas a uma ocorrência de incêndio criminoso, prendeu W.M.M., apontado como um dos suspeitos do delito.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe recebeu denúncias de que, na residência do suspeito, estariam as vestes utilizadas na ação criminosa. Ao ser localizado, W., negou participação e autorizou a entrada dos policiais em sua casa, para que sua versão fosse comprovada.

No local, não foram encontradas roupas semelhantes às registradas nas imagens do dia do crime. Entretanto, em seu quarto, os policiais localizaram uma sacola contendo quase meio quilo de entorpecentes.

Conforme a PM, W., integra a facção criminosa Comando Vermelho e já estaria envolvido em outros delitos no município, incluindo tráfico de drogas. O aparelho celular do suspeito também foi apreendido para providências.

Durante a condução para a cela, o homem — que possui histórico de crises de ansiedade — apresentou mal-estar e iniciou um quadro de crise, chegando a se debater mesmo algemado, o que resultou em uma lesão na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o suspeito ao hospital.