Homem ameaça tirar a própria vida com gargalo de garrafa após briga em quitinete em Vilhena

Na madrugada de terça-feira, 30, guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato em uma quitinete localizada em Vilhena.

No local, os policiais encontraram um homem identificado por P.S.S., de 31 anos, sentado no chão do quintal, enquanto M.S.F., de 34 anos, discutia de forma exaltada, gesticulando e gritando.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, M., possui deficiência auditiva e estava sem o aparelho, o que intensificou o tom da discussão.

Ao perceber a presença da guarnição, P., correu para os fundos do imóvel, quebrou uma garrafa de vidro sobre a mesa e passou a ameaçar tirar a própria vida, pressionando o gargalo contra o pescoço. Os policiais iniciaram uma negociação verbal para que ele largasse o objeto, mas, diante da recusa, foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo. Apenas após a imobilização foi possível retirar os cacos de vidro que ele segurava.

Segundo testemunha identificada como C., as quitinetes pertencem a um dos envolvidos e são utilizadas para confraternizações. Durante a festa, uma discussão por ciúmes teria iniciado a confusão. P., teria desferido um tapa no rosto de M., e arremessado seu aparelho auditivo no chão, danificando o objeto. Em seguida, os dois trocaram agressões com tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Ainda durante a ocorrência, outra pessoa presente, identificada por G., entrou em crise de ansiedade e apresentou dificuldades respiratórias, mas recusou atendimento médico. Ele não teria participado da briga, motivo pelo qual não foi conduzido.

Os policiais não conseguiram apresentar a garrafa quebrada utilizada por P., já que o objeto se desfez em cacos durante a contenção.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.