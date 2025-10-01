Homem dá calote em hotel, retorna ao local após alguns dias e caso vai parar na polícia

Na tarde de terça-feira, 30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um hotel localizado na Avenida Celso Masutti, no bairro Bodanese, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o homem identificado pelas iniciais G.N.S., que já havia se hospedado no local tempos atrás e saído sem efetuar o pagamento, retornou ao estabelecimento e se hospedou novamente.

No entanto, ele foi reconhecido pelos funcionários, que o informaram de que não poderia permanecer devido à dívida anterior.

Diante da situação, a equipe policial manteve contato com o homem, que afirmou que deixaria o quarto.

Os militares aguardaram a saída e posteriormente registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue para as providências cabíveis.