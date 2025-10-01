Homem é flagrado com maconha em abordagem da PM na Praça Central de Cabixi

Na noite de terça-feira, 30, durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar abordou um indivíduo em atitude suspeita na Praça Central de Cabixi, localizada na Avenida Tupinambás.

Durante a revista pessoal, o homem identificado como J.P.S., foi flagrado com uma porção de substância análoga à maconha, que estava dentro de uma carteira de cigarro no bolso de sua calça. Questionado, o suspeito afirmou que a droga era destinada ao consumo pessoal.

Diante da situação, os militares lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O infrator foi informado sobre seus direitos constitucionais e assinou o Termo de Compromisso de Comparecimento, comprometendo-se a se apresentar em audiência no Fórum da Comarca de Colorado do Oeste – RO.