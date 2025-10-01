Ieda Chaves solicita providências da Sesau diante da falta de neuropediatras em RO

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) protocolou o Requerimento N.º 2723/2025 direcionado à Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau/RO), solicitando informações e providências urgentes para enfrentar a carência de neuropediatras na rede pública de saúde.

A iniciativa da parlamentar nasce da preocupação com o aumento expressivo de diagnósticos em crianças e adolescentes neurodivergentes no estado, entre eles casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dislexia. Segundo Ieda, a ausência desses especialistas compromete direitos fundamentais e deixa famílias desassistidas.

“O neuropediatra é o profissional capacitado para realizar o diagnóstico precoce, acompanhar o desenvolvimento neurológico, propor intervenções terapêuticas e medicamentosas quando necessário, e oferecer suporte essencial para a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, bem como de suas famílias”, destaca a parlamentar no documento.

Questionamentos

No requerimento, Ieda cobra que a Sesau/RO apresente, de forma clara, os motivos para a falta desses profissionais, quais medidas estão sendo adotadas para suprir a demanda e qual a previsão real para normalizar os atendimentos. Ela reforça que a saúde é um direito constitucional e que cabe ao Estado garantir transparência e efetividade na prestação dos serviços.

“A ausência ou carência desses especialistas na rede pública representa um grave entrave ao direito à saúde e ao desenvolvimento pleno desses indivíduos. Atrasos no diagnóstico e na intervenção podem resultar em prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional, impactando a capacidade de aprendizado, a integração social e a autonomia futura”, pontua Ieda Chaves.