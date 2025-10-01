Incêndio em empresa de internet em Cerejeiras pode ter sido criminoso

Na madrugada desta quarta-feira, 01, por volta de 01h15, a Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima para averiguar um incêndio em uma empresa internet, localizada na Rua Minas Gerais, no bairro Floresta, em Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição constatou o fato e manteve contato com o gerente da empresa, que relatou acreditar que o incêndio teria sido provocado por uma facção criminosa.

Segundo ele, um dia antes, uma filial da mesma empresa, situada em Colorado do Oeste, também havia sido alvo de ataque semelhante, com idêntico modus operandi.

Durante a averiguação, foram encontrados indícios que reforçam a hipótese de incêndio criminoso: uma enxada caída próxima à porta de vidro quebrada, um recipiente do tipo “binga”, aparentemente usado para iniciar o fogo, além de uma camiseta vermelha, molhada com gasolina e com forte odor de combustível, abandonada a cerca de 15 metros da empresa.

A perícia foi acionada e orientou o imediato isolamento da área até a chegada dos peritos criminais, procedimento cumprido pela equipe policial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que dará prosseguimento às investigações para identificar e prender os responsáveis.