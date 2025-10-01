Jailton Delogo destaca celebrações e ações de conscientização em RO

O mês de setembro é marcado por datas importantes no calendário brasileiro. Além da Independência do Brasil, celebrada no dia 7, também é lembrado em 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Em Porto Velho, a data foi comemorada com uma série de eventos que destacaram a importância da inclusão, da acessibilidade e do respeito à diversidade. Jailton contou tudo com detalhes na última edição do quadro momento da inclusão, na sua tv Rondônia.

No dia 19 de setembro, o Instituto Federal de Rondônia-IFRO, campus Porto Velho Calama, promoveu um grande evento ao longo de todo o dia, com participação de acadêmicos, professores e da comunidade em geral. Entre as atividades, a Sala das Sensações chamou atenção, por proporcionar ao público a oportunidade de experimentar na prática, situações enfrentadas por pessoas com deficiência. Os visitantes puderam ler textos com lupa de aumento, conhecer o sistema Braille, vivenciar momentos de mobilidade reduzida e compreender melhor os desafios cotidianos. O evento contou ainda, com oficinas de Libras, além do Corredor da Inclusão, espaço interativo com frases educativas que reforçaram a importância do respeito e da empatia.

O ativista deu ênfase também, para a caminhada da Inclusão, que aconteceu no mesmo dia. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, organizou uma caminhada no Espaço Alternativo, ponto de encontro tradicional da capital. Pessoas com deficiência, autoridades e a comunidade em geral, se uniram em um movimento de valorização da inclusão. O ato contou com apresentações artísticas, além do engajamento de frequentadores do local que aderiram à causa.

Momento do esporte. No sábado o dia 20, o destaque foi o Festival Paralímpico, realizado no Ginásio Francisco Chiquilito Erse. A ação reuniu crianças e jovens com deficiência física, visual e intelectual, entre 7 e 21 anos, oferecendo uma vivência lúdica do esporte paralímpico. Além da prática esportiva, os participantes receberam uniformes, brindes e tiveram momentos de diversão e integração.

Para fechar com chave de ouro, no IFRO – Campus Guajará-Mirim, as atividades incluíram a palestra, “O desafio e a autonomia da pessoa com deficiência visual”, conduzida pelo professor José Lourione, que também é pessoa com deficiência visual. Em bate-papo com Hortanísia, que perdeu a visão há quatro anos, foram debatidas dificuldades, adaptações e a busca por uma vida com normalidade. Encerrando a programação, acadêmicos de Pedagogia apresentaram a peça “A inclusão de quem não inclui”, que fez uma crítica contundente a falta de atitudes, diante das necessidades das pessoas com deficiência.

“Eu gostei muito da proposta dessa peça, porque muita gente, fala que tem que colaborar, mas infelizmente na prática não é isso que acontece, pois vivem demonstrando a falta de compromisso. Esses eventos mostram o quanto já avançamos, mas também evidenciam o quanto ainda precisamos caminhar, ” completou o Dr.

Se você deseja acompanhar ou saber mais sobre o tema “Pessoa com Deficiência”, basta acessar o perfil do Jailton Delogo nas redes sociais. @jailtondelogo. https://www.instagram.com/jailtondelogo?igsh=bTg0czJqMTF6ajdn&utm_source=qr

As ações realizadas em Porto Velho e Guajará-Mirim, reforçam que a luta pela inclusão não se resume a uma data no calendário, mas deve ser praticado diariamente, envolvendo toda a sociedade.