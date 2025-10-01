Menor de 17 anos foge da PM em Vilhena com motoneta e acaba caindo após perseguição

Na noite de terça-feira, 30, um adolescente de 17 anos foi apreendido após protagonizar uma perseguição policial pelas ruas centrais de Vilhena.

O caso ocorreu quando a guarnição da Rádio Patrulha, em patrulhamento pela Rua Dom Pedro I, flagrou o jovem conduzindo uma motoneta Honda Biz 110, de cor vermelha, praticando direção perigosa ao empinar o veículo diante de um grupo de ciclistas.

Mesmo após os sinais sonoros e luminosos da viatura, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, avançando sinais de “PARE”, transitando pela contramão e colocando em risco pedestres e motoristas, especialmente na Rua Afonso Pena, em frente à academia Albatroz, onde havia grande circulação de pessoas.

A perseguição terminou na Avenida 1º de Maio, quando o adolescente perdeu o controle da motoneta ao tentar retornar para a Rua Dom Pedro I. Devido ao excesso de velocidade e à presença de areia sobre o asfalto, o veículo colidiu contra o meio-fio, estourando o pneu dianteiro e provocando a queda do condutor, que sofreu escoriações.

Durante a abordagem, a Polícia constatou que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não portava documentos pessoais. Já na UNISP, foi confirmada sua identidade por meio de certidão de nascimento. O adolescente relatou que praticava manobras em conjunto com ciclistas e, ao ser avisado da aproximação da viatura, decidiu fugir.

Ele também confessou ter retirado a motoneta de casa sem autorização. Sua mãe, que compareceu à delegacia acompanhada da filha, confirmou ser a proprietária do veículo e declarou que o filho costuma praticar direção perigosa.

A Polícia lavrou as medidas administrativas de trânsito cabíveis, e a motoneta foi removida ao pátio do CIRETRAN. O menor foi apresentado à autoridade policial, acompanhado da mãe, para as providências legais.