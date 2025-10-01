Mulher ameaça e danifica motocicleta de ex-companheiro em Cerejeiras

Na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, por volta das 14h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Cuiabá, bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras.

A solicitante, identificada como V., relatou que havia recebido uma ligação de W., ex-companheira de seu amigo C., pedindo para conversar pessoalmente. Temendo pela própria segurança, V., procurou C., em seu local de trabalho e pediu que ele a acompanhasse até sua residência, já que W., teria insistido no encontro.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, pouco depois da chegada de ambos ao imóvel, W., apareceu e passou a acusar V., de manter relacionamento amoroso com C. Em meio à discussão, a mulher teria proferido ameaças de morte contra V., e, em seguida, tomou posse de um capacete, com o qual desferiu golpes contra a motocicleta de C. O painel e o farol dianteiro do veículo ficaram danificados.

Após os fatos, W., deixou o local e não foi mais localizada até o término da ocorrência. Segundo a polícia, nem mesmo o ex-companheiro soube fornecer mais dados sobre a suspeita.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde serão adotadas as medidas cabíveis.