Outubro Rosa: Deputada Sílvia Cristina reforça que a prevenção contra o câncer de mama deve ser o ano todo

A deputada federal Sílvia Cristina usou a tribuna da Câmara dos Deputados para destacar o Outubro Rosa, mês de conscientização e de prevenção ao câncer de mama. A parlamentar anunciou ainda que irá apresentar um Projeto de Lei, para que o Ministério da Saúde assegure os exames de mamografia em mulheres, a partir dos 30 anos de idade.

“O câncer de mama é o que mais mata no Brasil e no mundo. Não podemos mais perder tantas vidas, precisamos de ações concretas e que as mulheres se envolvam mais, fazendo os exames preventivos. Outubro Rosa não é apenas uma ação isolada, mas sim ao longo do ano todo, pois a vida das mulheres está ameaçada pelo câncer, se não houver prevenção e diagnóstico precoce”, afirmou.

Sílvia Cristina anunciou que vai apresentar um Projeto de Lei, para que o Ministério da Saúde reduza a idade mínima para a realização dos exames de mamografia, para 30 anos. “Foi ampliada a faixa etária pelo Ministério da Saúde, que hoje é dos 40 aos 74 anos. Tive câncer aos 32 anos e sei que é uma doença terrível e que, quanto antes for diagnosticada, maiores as chances de cura”, observou.

Por fim, ela ressaltou a importância da conscientização das mulheres sobre o câncer de mama. “Vamos nos cuidar, nos prevenir e fazer os exames, pois o diagnóstico precoce salva vidas. Vamos nos cuidar e estimular que as mulheres se cuidem!”, finalizou.