Facebook Instagram
quarta-feira, 01 de outubro de 2025.

PM flagra motociclista inabilitado e em alta velocidade no Centro de Cabixi

Condutor assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Na noite de terça-feira, 30, por volta das 21h, em Cabixi, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Guarani, quando próximo à Praça Central, os militares flagraram um homem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a de pessoas que transitavam pelo local.

Diante da situação, a guarnição iniciou acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos, conseguindo abordar o condutor na Avenida Tapajós.

O motociclista foi identificado como M.J.F., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a lavratura da documentação administrativa, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, sendo agendada audiência na Comarca de Colorado do Oeste, conforme termo de compromisso de comparecimento assinado pelo condutor.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.