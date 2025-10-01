PM flagra motociclista inabilitado e em alta velocidade no Centro de Cabixi

Na noite de terça-feira, 30, por volta das 21h, em Cabixi, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Guarani, quando próximo à Praça Central, os militares flagraram um homem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a de pessoas que transitavam pelo local.
Diante da situação, a guarnição iniciou acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos, conseguindo abordar o condutor na Avenida Tapajós.
O motociclista foi identificado como M.J.F., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a lavratura da documentação administrativa, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, sendo agendada audiência na Comarca de Colorado do Oeste, conforme termo de compromisso de comparecimento assinado pelo condutor.