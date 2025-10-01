Sicoob Saúde 2025 reúne 18,7 mil participantes em passeio ciclístico pelo Dia Mundial do Coração

As ruas de 35 cidades de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas ganharam um colorido especial no último domingo, 28 de setembro: 18,768 mil ciclistas participaram de mais uma edição do Sicoob Saúde, passeio ciclístico promovido pela Sicoob Credisul em celebração ao Dia Mundial do Coração. O evento atraiu participantes de todas as idades e movimentou as comunidades com esporte, solidariedade, conscientização e educação financeira. Após o percurso que, entre todas as cidades somaram 187 km, foram sorteadas 556 bicicletas e uma infinidade de brindes doados por empresas associadas da Sicoob Credisul.

O Sicoob Saúde chega à sua 10ª edição consolidado como uma das maiores mobilizações de incentivo à prevenção de doenças cardiovasculares. Desde 2015, já reuniu mais de 63 mil pessoas, crescendo a cada ano.

Em 2025, além do estímulo ao bem-estar físico, o evento repetiu o sucesso das Clínicas Financeiras, que ofereceram consultorias gratuitas para os participantes. Ao todo, foram realizados 94 atendimentos, reforçando o compromisso da cooperativa com a saúde do corpo e das finanças.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, o evento já faz parte do calendário das comunidades. “O Sicoob Saúde se tornou uma tradição que cresce a cada edição. É um movimento que une famílias, gera conscientização e reforça nosso compromisso com a qualidade de vida. Mais do que pedalar, é um convite para adotar hábitos mais saudáveis e cuidar do coração em todos os sentidos”.

Entre os municípios participantes, Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho (RO), se destacou pelo número de participantes de 1296 pessoas. Em Rio Branco (AC), foram 621 participantes, enquanto em Cuiabá (MT) o passeio reuniu 614 ciclistas. Já em Porto Velho (RO), a adesão também foi expressiva, com 1000 participantes. Em Lucas do Rio Verde (MT), o passeio será realizado no próximo domingo, 5 de outubro.

Além da pedalada, o Sicoob Saúde também promoveu a solidariedade. Cada inscrito doou 1 kg de alimento não perecível, que serão destinados a instituições sociais das cidades, fortalecendo o impacto social do evento. Para 2026 o passeio ciclístico trará novidades e um novo formato, fiquem atentos às redes sociais.

CONSCIENTIZAÇÃO

O Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, lembra a necessidade de prevenir doenças cardiovasculares, que estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Aproximadamente 14 milhões de pessoas sofrem de alguma enfermidade cardiovascular no país, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. Algumas fontes indicam que mais de 237 mil mortes foram causadas por doenças do coração no Brasil até setembro de 2024.