Vilhena recebe novo atendimento em Otorrinolaringologia

A partir do dia 22 de outubro de 2025, Vilhena e região passam a contar com os atendimentos do Dr. Raul Aureliano, médico otorrinolaringologista.

Graduado em Medicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Recife) em 2019, o Dr. Raul concluiu sua Residência Médica em Otorrinolaringologia no Hospital Otorrino em Cuiabá-MT em 2023.

Com formação atualizada e dedicação à área, traz para a cidade um atendimento cuidadoso voltado ao diagnóstico e tratamento das doenças do ouvido, nariz e garganta.

Em Vilhena, atenderá pacientes com queixas como perda auditiva, zumbido, sinusites, ronco, distúrbios da voz e apneia do sono, sempre com o compromisso de acolher e tratar seus pacientes com atenção e dedicação.

Os atendimentos acontecerão na Clínica Audiofono, localizada na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4168, ao lado da SEMED.

Agendamentos e informações: (69) 99914-1661