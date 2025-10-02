CABIXI: Orientadora e diretor de escola negam acusações de bullying e registram ocorrência na PM

No final da tarde de quarta-feira, 1º de outubro de 2025, a Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo a direção da Escola Estadual José de Anchieta, em Cabixi (leia mais AQUI).

De acordo com o boletim, a guarnição foi acionada pela orientadora e pelo diretor da instituição, que compareceram ao quartel da PM relatando terem tomado conhecimento de acusações formais feitas por uma mãe de aluna.

Segundo os comunicantes, a responsável pela estudante teria atribuído a ambos supostas práticas de bullying e condutas ofensivas à honra e reputação funcional. As acusações, contudo, foram negadas de forma categórica pelos profissionais, que manifestaram interesse em registrar a negativa dos fatos e dar ciência à autoridade competente.

Ainda conforme relato, no mesmo dia, por volta das 13h, após o registro da denúncia inicial, um representante do Conselho Tutelar do município entrou em contato com a escola para tratar do caso.

O episódio ganhou repercussão externa, sendo noticiado em veículos de imprensa eletrônica, o que, segundo os comunicantes, expôs a instituição perante a comunidade escolar e a sociedade local.

A Polícia Militar registrou a ocorrência para análise da autoridade competente, ressaltando que a conduta da genitora, em tese, pode configurar o crime de calúnia.