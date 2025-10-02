Força Tática prende suspeitos de incêndio criminoso e tráfico de drogas ligados ao Comando Vermelho em Cerejeiras

Na tarde de quarta-feira, 1º de outubro de 2025, por volta das 15h, a Força Tática da Polícia Militar de Cerejeiras prendeu dois suspeitos de envolvimento em um incêndio criminoso registrado em um estabelecimento comercial da cidade, além de tráfico de drogas.

A ação ocorreu após informações que apontavam para a participação de indivíduos já conhecidos no meio policial.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os militares identificaram E.A.A., e V.D., como suspeitos do incêndio ocorrido na loja CPW. Em diligências, a guarnição passou a monitorar a residência de B.B.O., na Rua Piauí, onde foi visto intenso movimento de pessoas associadas a condutas ilícitas.

Durante a vigilância, E., foi flagrado saindo da residência e se deslocando até a casa de A.A.F.R., pessoa monitorada por tornozeleira eletrônica e com histórico de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Em seguida, E., retornou à residência de B., e logo depois se dirigiu à Rua Mato Grosso, onde foi abordado em frente a um bar.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em vistoria à bicicleta utilizada por ele, os policiais localizaram um invólucro branco contendo aproximadamente 20 gramas de crack. Questionado, E., admitiu que havia adquirido a droga para revenda.

Diante do flagrante, a equipe retornou à casa da Rua Piauí, onde encontraram V.D., B.B., e outras pessoas. A proprietária do imóvel confessou que permitia o uso do espaço por terceiros para consumo de entorpecentes, em troca de drogas para seu próprio consumo.

Durante o diálogo, V.D., confessou espontaneamente que, junto com E., havia ateado fogo na Loja CPW a mando da facção Comando Vermelho, recebendo como pagamento 50 gramas de pasta-base de cocaína. Ele ainda afirmou que o repasse da droga foi feito por A.A.F.R.

Os policiais também localizaram roupas compatíveis com as imagens registradas no dia do crime, entregues pela mãe de V., que relatou que o filho chegou de madrugada em casa vestindo calça jeans, camiseta cinza e chinelo branco — peças semelhantes às usadas no incêndio.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o entorpecente apreendido, para as devidas providências legais.

A Polícia Militar destacou que tanto E., quanto V., já possuem antecedentes ligados à atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.