Deputado Coronel Chrisóstomo participa do Seminário Rota 22 em Porto Velho neste sábado

O Seminário de Formação Política do Rota 22 acontece neste sábado (4), em Porto Velho, às 19h, no L’Acordes Hotel.

O encontro deve reunir senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, lideranças regionais e apoiadores dos valores conservadores. Entre os participantes confirmados está o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

O evento é gratuito e tem como objetivo incentivar a participação cidadã, reforçar os pilares da direita e formar novas lideranças comprometidas com a defesa de Deus, pátria, família e liberdade.

A etapa de Porto Velho integra a agenda do Rota 22 em Rondônia e deve reunir um grande público interessado em debater e fortalecer o movimento conservador no estado.

As inscrições podem ser feitas de forma gratuita pelo site: https://plrondonia22.com.br/rota-22-porto-velho.