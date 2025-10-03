Fotos e vídeos: Deputado Jean Mendonça e família são feitos reféns durante assalto em Pimenta Bueno

Na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, o deputado estadual Jean Mendonça e sua família viveram momentos de tensão ao serem feitos reféns por criminosos dentro da residência do parlamentar, em Pimenta Bueno.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, dois homens armados invadiram o imóvel e, diante da chegada da Polícia Militar, renderam o deputado e seus familiares.

A ação mobilizou várias equipes da PM, que iniciaram imediatamente um processo de negociação para preservar a integridade das vítimas.

Após horas de intensa negociação, os reféns foram liberados sem sofrer qualquer ferimento. Os suspeitos, por sua vez, acabaram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para as devidas providências.

>>>Vídeos abaixo: