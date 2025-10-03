Facebook Instagram
sexta-feira, 03 de outubro de 2025.

Fotos e vídeos: Deputado Jean Mendonça e família são feitos reféns durante assalto em Pimenta Bueno

Parlamentar e familiares foram mantidos sob ameaça por várias horas até serem liberados ilesos após negociação da Polícia Militar
Imagem: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, o deputado estadual Jean Mendonça e sua família viveram momentos de tensão ao serem feitos reféns por criminosos dentro da residência do parlamentar, em Pimenta Bueno.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, dois homens armados invadiram o imóvel e, diante da chegada da Polícia Militar, renderam o deputado e seus familiares.

A ação mobilizou várias equipes da PM, que iniciaram imediatamente um processo de negociação para preservar a integridade das vítimas.

Após horas de intensa negociação, os reféns foram liberados sem sofrer qualquer ferimento. Os suspeitos, por sua vez, acabaram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para as devidas providências.

>>>Vídeos abaixo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.