Homem é preso por furto de energia elétrica em quitinetes no bairro Alto Alegre em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar energia elétrica em quitinetes localizadas na Travessa 837, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A ocorrência foi registrada após determinação da Central de Operações, que acionou a guarnição da Rádio Patrulha para verificar denúncia feita pelo eletricista de inspeção da empresa Energisa. Conforme relatado, no local havia uma ligação clandestina no medidor, configurando furto de energia elétrica.

No endereço, os militares encontraram a proprietária do imóvel, identificada como T.I., dona de um conjunto de três quitinetes alugadas. Ela relatou que seu ex-cônjuge, residente no apartamento nº 01, seria o responsável pelo desvio de energia, prática que já havia motivado outro boletim de ocorrência registrado em 29 de setembro.

Durante diligências, a polícia localizou o suspeito, identificado como W., escondido atrás de uma geladeira em tentativa de despistar os agentes. Questionado, ele admitiu a prática, justificando que teria recorrido ao ato após a suspensão de seu auxílio pecuniário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Uma equipe da Politec foi acionada para realizar os procedimentos técnicos e, em seguida, a Energisa tomou as medidas necessárias para a interrupção da ligação irregular.

Diante das evidências, W., recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade judiciária para as providências cabíveis.