Inauguração do novo bloco do IFRO em Guajará-Mirim conta com a presença da Deputada Dra. Taíssa

Na manhã da última quarta-feira (01), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa participou da inauguração do novo bloco do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Guajará-Mirim.

A cerimônia marcou um momento histórico para a educação da região, reforçando o papel fundamental do instituto na formação de jovens e no desenvolvimento do município.

Durante o evento, a deputada destacou a importância da instituição para Guajará-Mirim e manifestou gratidão à equipe do IFRO pelo trabalho realizado.

“E aqui em Guajará-Mirim, nós temos muito orgulho do IFRO. Aqui é o motivo de dizer para vocês, de toda a equipe técnica, muito obrigada por nunca ter desistido de estar aqui na nossa cidade. A todos os professores, educadores, a quem limpa, a quem está aqui trabalhando, porque aqui, nesse auditório, não é somente um espaço, mas é um local de debates, de desenvolvimento, de futuras profissões, é um local onde vai se proliferar sonhos”, afirmou a deputada.

O novo bloco representa mais uma conquista para o campus, ampliando a infraestrutura e oferecendo melhores condições de aprendizado aos estudantes. O espaço será destinado a atividades acadêmicas, palestras, seminários e debates, fortalecendo o compromisso do IFRO em promover ensino, pesquisa e extensão de qualidade.

A inauguração reuniu autoridades locais, gestores, professores, estudantes e servidores que celebraram juntos mais um avanço para a educação em Guajará-Mirim.