Motociclista é socorrida ao hospital após colidir com carro em rotatória na BR-364 em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 3 de outubro, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rotatória da BR-364, nas proximidades do antigo posto Cinta Larga, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motorista do carro relatou que ao sair da rotatória para acessar a rodovia, acabou colidindo com a motociclista que seguia no sentido Porto Velho.

Com o impacto, a condutora da moto sofreu escoriações e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou ao Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, isolou a área e controlou o fluxo de veículos para a realização da perícia técnica.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas.